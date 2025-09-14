Niederlage gegen den FC Stätzling: Schwere Zeiten für den FC Ehekirchen

Acht Punkte aus zehn Spielen – das ist die bittere Bilanz der bisherigen Saison für den FC Ehekirchen. Das Team von Jonas Halbmeyer und Max Käser haben am vergangenen Samstag mit der Partie gegen den FC Stätzling ihr sechstes Spiel in der Saison 2025/26 verloren und rangieren jetzt auf dem letzten Tabellenplatz der Landesliga.

Die erste Hälfte verlief lange Zeit ohne größere Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor der Pause startete Maxi Koschig einen Alleinversuch, trieb den Ball durch Mittelfeld und zog aus 25 Metern ab – Stätzlings Torwart hielt (45.). Nach der Halbzeit machte der FCE Druck und hatte binnen zehn Minuten drei dicke Chancen. Christoph Hollinger scheiterte mit seinem Versuch ebenso an FCS-Keeper Fabian Rosner wie Jakob Schmid im Nachschuss (47.). Bereits vor der Pause hatte der Stätzlinger Keeper einen Distanzschuss von Maximilian Korschig stark pariert. Stätzling war nun wachgerüttelt, selbst mehr in die Offensive zu investieren. Durch Ehekirchens Anrennen boten sich Räume für die flinken Angreifer. Eine erste gefährliche Duftmarke der Heimelf leitete Mert Sert über den rechten Flügel ein. Seine stramme Hereingabe säbelte Johannes Kraus aber aus vier Metern Entfernung genauso hoch über den Querbalken (60.). Wenig später strich ein Schuss von Ahmeti knapp am Torpfosten vorbei. Sieben Minuten später schloss er aus 25 Metern Entfernung präziser ab zum 1:0.

Ehekirchen gab sich nach dem 0:1 aber keinesfalls geschlagen. Vielmehr brannte es mehrmals im Stätzlinger Strafraum. Der unermüdliche Eduard Hardok bediente mit einer feinen Flanke den heranstürmenden Florian Ettenreich, aber in aussichtsreicher Position konnte der mit seinem Kopfball Keeper Rosner nicht überwinden. „Da muss man einfach gieriger sein“, monierte Trainer Käser, „so eine Chance darf man nicht vergeben“. Wenig später konnte er nicht fassen, dass auch Christoph Hollinger aus kurzer Distanz am reaktionsschnellen Rosner scheiterte. „So kann man nicht punkten, da müssen wir uns selbst an der Nase fassen“, war er bedient. Im Gegenzug jubelten dann nochmals die Stätlzinger. Sert war im Strafraum nach einem Schubser von Peter Füger zu Fall gekommen – den fälligen Strafstoß verwandelte er in der Nachspielzeit sicher zum 2:0-Endstand. Der FC Ehekirchen hat nicht lange Zeit, um sich von dieser erneuten Niederlage zu erholen: Bereits am Mittwoch ist die Elf beim SV Cosmos Aystetten zu Gast. (mit kimi)

FC Ehekirchen Neumaier, Ledl, Hardok, Füger, Schaller (75. Tozakoglu), Halbmeyer, Korschig, Vollnhals (66. Burkhardt), Schmid, Hollinger, Ettenreich

FC Stätzling Rosner, Hadwiger, Can, Reitmeier (87. Nick Sautter), Meixner, Tim Sautter, Seifert (63. Lindermayr), Kraus (63. Palluch), Lenz, Ahmeti (81. Giordanelli), Sert.

Tore 1:0 Ahmeti (67.), 2:0 Sert (90.) Schiedsrichter Michael Sperger Zuschauer 120.