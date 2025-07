"Plus Vier, minus Zwei" bei den Ehekirchener Minis

"Plus Vier, minus Zwei"- So umschrieb die Oberministrantin Franziska Stöckl nicht ohne Stolz die Schnupperzeit der Erstkommunionkinder für den Ministrantendienst in den letzten Monaten. Am 20. Juli konnte Kaplan John vier neue Ministrantinnen und Ministranten in den Kreis der nunmehr 22 Ministranten der Pfarrei St. Stephanus Ehekirchen begrüßen. Im Sonntagsgottesdienst der Gemeinde segnete er Belinda Leichtle, Helene Schmalbach, Tobias Braun und Moritz Güntzel für ihren Dienst am Altar, wünschte ihnen Freude dabei und den Mut für eigene Ideen im Laufe ihrer Ministrantenzeit. Am Ende des Gottesdienstes verabschiedete Kaplan John zwei alte Hasen am Altar. Wanda Füssl und Magdalena Beck leisteten 7 Jahre lang ihren Ministrantendienst und kümmerten sich in ihrem letzten Jahr auch um die jüngeren Minis. John Mulakkal dankte ihnen und wünschte ihnen auf ihrem weiteren Lebensweg alles Gute und Gottes Segen. Als kleine Anerkennung erhielten beide ein Jugendgebetbuch.

