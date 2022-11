Ehekirchen

Preisexplosion für Kita-Gebühren in Ehekirchen

Um sechs Prozent werden die Kita-Gebühren in Ehekirchen steigen.

Von Andrea Hammerl

In Kindergarten und Kinderkrippe in Ehekirchen steigen die Preise deutlich an. Dem Einwurf, dass sich vor allem Doppelverdiener längere Betreuungszeiten leisten könnten, wurde widersprochen.

Um sechs Prozent werden die Kita-Gebühren steigen. Ernste Gesichter waren im Ehekirchener Gemeinderat zu sehen, als es um die Kostensteigerungen in Kindergarten und Kinderkrippe ging. Bei den Personalkosten rechnet Bürgermeister Günter Gamisch aufgrund der Berechnung des Kita-Zentrums mit mindestens vier Prozent, bereits bewilligt vom Gemeinderat war eine 2,5-prozentige Steigerung. Zu den steigenden Personalkosten in der Kita in Ehekirchen kommen horrende Energiekosten Gemeinderat Josef Hermann schlug vor, mindestens fünf Prozent mehr einzuplanen. Hinzu kommen horrende Energiekosten, Gamisch sprach von einer Steigerung um 320 Prozent. Das Defizit der kirchlichen Einrichtung, das zu 90 Prozent von der Kommune getragen wird, wird sich dadurch weiter erhöhen. Die Elternbeiträge machten nur einen kleinen Teil aus, erklärte Kita-Verwaltungsleiterin Sandra Artner, als von Gemeinderat Tobias Buchhart vorgeschlagen wurde, eine soziale Komponente hineinzubringen und die Beiträge mit längeren Buchungszeiten stärker ansteigen zu lassen. Das Argument, das auch von Gemeinderat Paul Kammerer unterstützt wurde, lautete, längere Betreuungszeiten würden vor allem von Doppelverdienern gebucht, die sich höhere Beiträge leisten könnten. Als Vorbild sahen die beiden hier den Markt Burgheim an. Dagegen meinte Ortssprecherin Margit Schmidhofer, Doppelverdiener hätten nicht zwangsläufig mehr Geld zur Verfügung als andere Familien, die es sich schlicht leisten könnten, wenn ein Elternteil zu Hause bliebe oder nur Teilzeit arbeite.

