PV-Anlage für neuen Kindergarten: Ehekirchen setzt ein wichtiges Zeichen

Plus Die Planungen für den Neubau des Kindergartens schreiten voran. Nun geht es allmählich an die Technik - von der auch der Altbau der Einrichtung profitiert.

Der Nachwuchs in Ehekirchen braucht mehr Platz und die Planung für einen Neubau des Kindergartens läuft. Über Optik und Außenanlagen wurde bereits diskutiert (wir berichteten). In der jüngsten Gemeinderatssitzung stand nun die Bestückung des Dachs mit Photovoltaik-Modulen auf der Agenda - erneut, denn um dieses Thema ging es bereits im Dezember.