Raiffeisenbank Ehekirchen-Oberhausen: Aktionäre erhalten zwei Prozent

Die Genossenschaftsbank zahlt an ihre Mitglieder auch dieses Jahr wieder zwei Prozent Rendite aus. Das Geldinstitut spürt, dass die Wirtschaft unter den Krisen leidet.

Die Mitglieder der Raiffeisenbank Ehekirchen-Oberhausen erhalten für ihre Genossenschaftsanteile aktuell eine Dividendenrendite von zwei Prozent und damit genauso viel wie im vergangenen Jahr. Zum Vergleich: 2018 und 2019 waren ihre Anteile noch mit 5,5 Prozent verzinst worden. Bei der jüngsten Generalversammlung haben die rund 200 anwesenden Anteilseigner die Dividende einstimmig abgesegnet.

Die Bilanzsumme des Kreditinstituts ist 2022 um 4,6 Prozent auf rund 321 Millionen Euro angestiegen, informierte Vorstand Sebastian Hagensick. 72 Prozent davon entfallen auf Kundengelder - das ist etwas weniger als der Durchschnitt der bayerischen Genossenschaften (76 Prozent) -, die vornehmlich in Krediten stecken sind. Das Volumen für Kredite habe sich um 37 Millionen Euro erhöht. Auch hier liegt die Bank mit 77 Prozent über dem bayernweiten Durchschnitt von 66 Prozent.

Raiffeisenbank Ehekirchen-Oberhausen: Dividende liegt bei zwei Prozent

Der Jahresüberschuss in Höhe von knapp 100.000 Euro werde wie folgt verteilt: Knapp 43.0000 Euro werden als Dividende an die Mitglieder ausgeschüttet, 26.000 Euro werden als Vorwegzuweisung ausgewiesen und der Rest geht in die Rücklagen.

Nach den Worten von Vorstand Bernd Reißner hat der Krieg gegen die Ukraine die Wirtschaft im vergangenen Jahr spürbar belastet. Der einzelne Bürger spüre dies im Geldbeutel: Alles wird teurer, in so gut wie allen Bereichen ziehen die Preise an, und die Inflationsrate war mit zeitweise 7,9 Prozent so hoch wie seit über 70 Jahren nicht mehr. Robust habe sich hingegen der Arbeitsmarkt gezeigt, und auch die Industrie habe unter den gegebenen Umständen ein solides Jahr hingelegt. Von einer positiven Entwicklung konnte Reißner auch bei der Raiffeisen-Warenhandels-GmbH sprechen: Deren Umsatzerlöse betrugen 2022 rund 16,8 Millionen Euro. Zum Vergleich: 2021 waren es noch 12,2 Millionen Euro gewesen.

Ehekirchens Bürgermeister Günter Gamisch gratulierte der Bank zu dem guten Ergebnis. „Die Randbedingungen sind nicht immer einfach. Es geht nur, wenn man gutes Personal hat." Aktuell sind bei der Raiba Ehekirchen-Oberhausen 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Auch Irene Meier vom Genossenschaftsverband Bayern bescheinigte der Raiffeisenbank eine sehr gute Entwicklung und bezeichnete sie als „verlässlichen Partner“.