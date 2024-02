Ehekirchen

vor 49 Min.

Reisch Fahrzeugbau: Insolvenz trifft 150 Mitarbeiter in Hollenbach

Ein Bild aus besseren Zeiten. In den Produktionshallen fand man keine zwei gleichen Anhänger, die in sogenannten Montageinseln gefertigt wurden, denn Reisch stand für individuelle Lösungen.

Plus Seit 1. Februar läuft das Insolvenzverfahren für die Martin Reisch GmbH. Trotz intensiver Bemühungen zogen sich alle potenziellen Geldgeber zurück. Die Gründe.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Ende Januar verflüchtigte sich auch der letzte Hoffnungsschimmer für die Beschäftigten der Reisch Fahrzeugbau GmbH in Ehekirchen-Hollenbach. Mit dem offiziellen Insolvenzverfahren, das seit 1. Februar läuft, wurden die 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Hollenbach und auch die 50 am Standort Eliasbrunn in Thüringen freigestellt. Sie alle erhalten ihr Gehalt noch über die gesetzliche Kündigungsfrist.

Ende November 2023 hatte die Firma Reisch in Hollenbach zusammen mit der eigenständigen GmbH in Eliasbrunn überraschend Insolvenz angemeldet. Die Kanzlei Schultze und Braun in Nürnberg übernahm die Insolvenzverwaltung. Rechtsanwalt Volker Böhm bemühte sich in den vergangenen Monaten sehr intensiv um Geldgeber, die in das Unternehmen hätten einsteigen sollen. „Wir haben damals direkt einen Investorenprozess gestartet.“ Einer nach dem anderen der potenziellen Investoren aber winkte ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen