Ehekirchen

vor 2 Min.

"Schaut nicht gut aus": So steht es um Ehekirchens finanzielle Lage

Der Kindergarten St. Stephanus in Ehekirchen platzt aus alten Nähten, Ein neuer ist in Planung, doch die Gemeinde ächzt massiv unter den Kosten.

Plus Knapp 13,8 Millionen Euro umfasst der Ehekirchener Haushalt für das Jahr 2023. Der Gemeinderat segnet das Zahlenwerk zwar ab, blickt aber mit großer Sorge in die Zukunft.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Knapp eine halbe Stunde dauert es am Dienstagabend, bis Kämmerer Christian Eitelhuber dem Ehekirchener Gemeinderat den gut 13,8 Millionen Euro schweren Haushalt für das laufende Jahr präsentiert hat. Dann herrscht Schweigen im Sitzungssaal des Rathauses. Der Kämmerer blickt in leere, teils besorgte Gesichter, denn es steht alles andere als gut um die finanzielle Lage der Kommune.

Wie in vielen anderen Gemeinden ist auch in Ehekirchen die To-do-Liste lang. Zahlreiche Projekte stehen auf der Agenda, vor allem im Bereich Bau – und die sind teuer. Besonders die Großprojekte verschlingen meist mehrere Millionen Euro. In der Gemeinde sind das etwa die Sanierung des Kindergartens im Ortsteil Walda mit Kosten von 2,3 Millionen Euro sowie der Neubau des Kindergartens in Ehekirchen und der Mittagsbetreuung, was zusammen insgesamt gut 7,8 Millionen Euro verschlingt. All diese sowie Neubau- und Sanierung der Krippe in Walda müssen laut Kämmerer auf den Prüfstand gestellt werden. Denn: Die Gemeinde kann sie nicht bezahlen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen