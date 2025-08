Schirmherr für 37. "Ehekirchener Hochzeitsfest"

Der zehnköpfige Festausschuss hatte an alles gedacht. Ausgestattet mit einem Schirm, einem eigens verfassten Gedicht und einer leckeren Brotzeit samt gekühlten Getränken wurde bei Stefan Baierl Senior vorgesprochen, ob er denn das ehrenvolle Amt des Schirmherrn übernehmen würde. Im Beisein der Familie Baierl und mit ein klein wenig Überredungskunst von Roman Huber, stimmte er dem Bitten zu. Sichtlich erleichtert über die positive Antwort, konnte der Festausschuss wieder einen Punkt auf der Organisationsliste abhaken. Anschließend wurde gemeinsam in gemütlicher Runde Brotzeit gemacht, sich über vergangene Feste unterhalten und mitgeteilt wie weit man schon mit den Vorbereitungen ist. Nach acht Jahren Pause wird das traditionelle „Ehekirchener Hochzeitsfest“ am 04. - 06.09.2026 wieder stattfinden. Zwar in anderer Form und an einem anderen Ort, aber dennoch an das Altbewährte angelehnt. Traditionell bleibt der Termin, das erste Septemberwochenende, die Party mit DJ für die junge Generation am Freitag und der „Gmoa-Dog“ (Tag der Betriebe und Vereine) am Samstag, sowie der Gottesdienst am Sonntag Vormittag. Ort des Festes wird die Halle der Zimmerei Baierl, mitten in Ehekirchen sein. Am Samstag Nachmittag wird es einen Spiel- und Familienachmittag geben. Die größte Neuerung wird wohl eine andere Form der „D`Ehekirchener Bierhochzeit – s´Leb´n wias früher war auf´m Land“ sein. Das Landleben um die Jahrhundertwende wird weiterhin von vielen Mitwirkenden mit Utensilien und Gerätschaften aus damaliger Zeit dargestellt, jedoch als „Stehender Umzug“, bei dem die Besucher umhergehen und sich alles anschauen und teilweise auch ausprobieren können. Dieser wird auf den angrenzenden Grundstücken rund um die Baierl-Halle stattfinden.

