Joachim Schmalbach bleibt Chef der Ehekirchener Musikanten

Bei der Blaskapelle Ehekirchen hören Daniela Wittmann und Hermut Bürle nach 28 bzw. 22 Jahren auf. Welches Mitglied mit einer Auszeichnung völlig überrascht wurde.

Einige Neuerungen gab es bei den Neuwahlen der Blaskapelle Ehekirchen. Für eine weitere Amtszeit stellte sich Vorsitzender Joachim Schmalbach erneut zur Verfügung, dem die Mitglieder einstimmig das Vertrauen aussprachen. Ihm zur Seite steht nun Andreas Karmann. Er übernimmt das Amt von Helmut Bürle, der 22 Jahre Vize-Vorsitzender war. Für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt wurde Kassier Stefan Beck. Zur neuen Schriftführerin wählten die Mitglieder Kristina Groll, die Daniela Wittmann nach 28 Jahren ablöste. Auch Musikleiter Klaus Hörmann stellte sich gerne wieder zur Verfügung. Mit den beiden neuen Beisitzern Jakob Riesinger und Philipp Brandner steigen zwei junge Musikanten in den Kreis der Führungsriege ein.

Bei den beiden ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Daniela Wittmann und Helmut Bürle bedankte sich Joachim Schmalbach mit kleinen Präsenten. Jugendmusikleiter Helmut Bürle unterstützte den Verein tatkräftig zum 20. Jubiläum, half bei der Organisation von Reisen nach Florida, Fahrten ins Hartz, nach Bad Grund, Bodelwitz und Treviso sowie bei zahlreichen Konzerten, Kirchenkonzerten und Sommerserenaden. Daniela Wittmann war neben ihrem Schriftführerposten auch für die Verpflegung nach dem Neujahrsanblasen und der Organisation des Vatertagsfrühschoppens zuständig.

Eine ganz besondere Freude war es für Joachim Schmalbach, die sichtlich überraschte Elisabeth Burghart zum Ehrenmitglied zu ernennen. Sie ist seit 1987 Chefmanagerin des Vatertagsfrühschoppens, dem sie durch die Organisation der Küche, der Bedienungen und der Einkäufe zu einem reibungslosen Verlauf verhilft.

Zu Beginn der Jahresversammlung lieferten erst der Nachwuchs und im Anschluss die Blaskapelle Kostproben ihres Könnens. Ehrungen gab es in Bronze für Jonas Hörmann, Quirin Förg, Christoph Böhm, Philipp Brandner und Sebastian Kurrer sowie in Silber für Johannes Gerbl.

In seinem Rückblick ließ Joachim Schmalbach das vergangene Jahr Revue passieren, das kaum Veranstaltungen zuließ. „Das Neujahrsanblasen, unser Grillfest und die Jahresabschlussfeier fielen Corona zum Opfer. Lediglich das Jugend-Bläser-Wochenende in Schainbach fand Ende Juli 2021 statt“, informierte Joachim Schmalbach. Für dieses Jahr seien jedoch bereits der Vatertagsfrühschoppen im Mai, der Blasmusik-Cup zum zehnjährigen Bestehen der Blaskapelle Pöttmes, die Gestaltung der 100-Jahr-Feier der Schönesberger Schützen als Festkapelle, ein Festumzug in Steingriff und das Jugendbläserwochenende Ende August geplant. Auf die Mitgliederzahl wirkte sich Corona zum Glück nicht aus, sie blieb mit 162 Personen stabil.

Ein besonderes Geschenk überreichte Reinhardt Reißner der Blaskapelle Ehekirchen. Ihm war anlässlich seines 75. Geburtstages im Juli vergangenen Jahres die Ehrenmitgliedschaft übertragen worden. Er revanchierte sich mit einer Schülerposaune, die er Joachim Schmalbach für die Jugendarbeit überreichte.

3. Bürgermeister Otto Plath gratulierte zur hervorragenden Jugendarbeit und betonte, „dass sich der Verein keine Angst um seine Zukunft machen muss“.