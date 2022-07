Schüler in Ehekirchen haben gleich drei Gründe zum Feiern

Die Grund- und Mittelschule Ehekirchen verabschiedete ihre 4. Klassen, den Sportlehrer Georg Hafnerund die 9. Klasse im Rahmen eines großen Schulfestes.

Im Rahmen eines großen Schulfestes, das unter dem Motto „Schiffe“ stand, verabschiedete die Grund- und Mittelschule Ehekirchen ihre drei 4. Klassen, den Sportlehrer Georg Hafner und 13 Absolventinnen und Absolventen der 9. Klasse. Bereits Wochen vor dem Fest waren der Pausenhof verschönert, der Pavillon restauriert, der Weidentunnel neu gestaltet, eine Steinechse frisch angemalt und verschiedene Spiele mit wasserfester Farbe auf den Pausenhof gemalt worden.

„Eure Reise mit dem Grundschulschiff ist am kommenden Freitag zu Ende. Die letzten zwei Jahre waren zwar durch Corona anders, aber ihr habt den Hafen erreicht“, lobte Rektorin Gabriela Eibl die 54 Viertklässler, von denen ein Teil nun auf weiterführende Schulen wechselt. Ganz besonders bedankte sich die Rektorin bei der Elternbeiratsvorsitzenden Katja Hammerl, die als Schul-Assistentin viele Einsätze hatte und dabei Spontanität und Flexibilität bewies.

„Deine Liebe galt dem Sport“, bescheinigte Rektorin Gabriela Eibl (links) Sportlehrer Georg Hafner, der nach 40 Jahren in den Ruhestand geht. Neben ihm Gattin Gisela Hafner und Konrektorin Brigitte Link. Foto: Doris Bednarz

Das Wirken von Sportlehrer Georg Hafner wurde per Power-Point-Präsentation sichtbar gemacht. „Deine Liebe galt dem Sport“, attestierte sie ihrem Kollegen, der nach 40 Jahren an der Grund- und Mittelschule Ehekirchen nun in den Ruhestand geht. Der bei allen Schülern beliebte Lehrer sei „der Mann für alle Fälle“ gewesen. Er nahm Sportabzeichen ab, war Sportfachberater, organisierte Bundesjugendspiele, Gaudi-Olympiaden, einen Spendenlauf und diverse Sport-AGs. Georg Hafner unterrichtete außerdem Werken, sang im Lehrerchor und seine Ideen bei den Schulfesten „waren spektakulär“.

Sichtlich gerührt zeigte sich Georg Hafner bei seiner Abschiedsrede und scherzte: „Nach 40 Jahren besteht die Möglichkeit, dass man nicht nur die Eltern, sondern auch die Großeltern bereits auf der Schulbank hatte.“

Schule in Ehekirchen verabschiedet 13 Absolventen

Höhepunkt der Feier war die Verabschiedung der 13 Neuntklässler, für die nun ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Stolz dürfen die Absolventinnen und Absolventen sein, alle bestanden den Mittelschulabschluss und neun von ihnen den „Quali“. Das galt es gebührend zu feiern. „Eure Schulzeit war alles andere als normal, die 7. und 8. Klasse waren durch Corona geprägt. Ihr musstet euch viele Inhalte alleine erarbeiten. Es war für einige von euch schon ein Stück erwachsen und selbstständiger werden“, blickte Gabriela Eibl zurück und riet den Entlassschülern: „Eure Schiffsreise ist noch nicht zu Ende, aber die erste Etappe ist geschafft. Setzt euch weiterhin Ziele. Lass euch nicht unterkriegen. Habt den Mut, auch mal anderer Meinung zu sein. Habt Träume, lasst euch nicht vom Kurs abbringen und nicht zum Spielball machen!“

Bürgermeister Günter Gamisch gratulierte den Absolventen zum gelungenen Abschluss. „Nun kommt die Zeit der Veränderungen, die ihr mitgestalten könnt. Eure Schule hat euch gute Grundlagen vermittelt. Nutzt eure Chancen, seid erfolgreich.“

Im Anschluss an den Festakt konnten sich die Schülerinnen und Schüler aus dem Pausenhof bei verschiedenen Spielen vergnügen. Dazu war das Areal seit Wochen entsprechend gestaltet worden. Foto: Doris Bednarz

Ebenso beglückwünschte die Elternbeiratsvorsitzende Katja Hammerl die Absolventinnen und Absolventen. Sie verglich die neun Jahre Schule mit einer Schifffahrt. „Unruhige See, hohe Wellen, man kann über Bord gehen, wichtig ist es, dass man einen Rettungsring zugeworfen bekommt. Habt bei stürmischer See das Ruder fest im Griff und werft im richtigen Hafen den Anker aus.“ Zufrieden blickte auch Klassenleiterin Brigitte Link auf ihre Schützlinge. „Ihr wart eine sehr harmonische Klasse. Ich war gerne eure Lehrerin.“

Im Anschluss erhielten die Schülerinnen und Schüler ihre Abschlusszeugnisse überreicht. Besonders geehrt wurden die vier Jahrgangsbesten: Luisa Wins (1,5), Marius Pöller (2,0), Dominik Specht und Simon Schmidt (beide 2,2).

Danach ging es für alle auf den Pausenhof zum Schulfest. Der Elternbeirat hatte Kuchen, Steak- und Bratwurstsemmeln vorbereitet. Die Kinder waren mit viel Spaß am Spielen, von Dosenwerfen bis Barfußerlebnispfad war alles geboten.