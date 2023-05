So steht es um den geplanten Radweg zwischen Ehekirchen und Pöttmes

Plus Die Gemeinden Ehekirchen und Pöttmes planen einen gemeinsamen Radweg zwischen Walda und Schorn. Nun steht fest, wann er fertig sein soll und was er kostet.

Mit dem Rad von Ehekirchen nach Pöttmes fahren: Das soll, wenn alles nach Plan verläuft, noch Ende dieses Jahres möglich sein. Die beiden Gemeinden planen einen gemeinsamen Fahrradweg, der zwischen den jeweiligen Ortsteilen Schorn und Walda verlaufen soll. Knapp 1,4 Kilometer lang soll er werden. Nun hat das Büro Wipfler Plan in der jüngsten Sitzung des Ehekirchener Gemeinderats am Montag die konkreten Planungen sowie die Kosten vorgestellt.

Ein geschlossenes Radwegenetz, das alle Ortsteile miteinander verbindet: Das soll in Ehekirchen entstehen. Vor gut eineinhalb Jahre stellte Verkehrsplaner Stefan Schiller vom Büro Wipfler Plan dem Ehekirchener Gremium einen ausgearbeiteten Masterplan vor, mit dem Ziel: das bestehende Radwegenetz zu ergänzen, auszubauen und auch Verbindungen zu den Nachbargemeinden, auch im Landkreis Aichach-Friedberg zu schaffen – und eine davon ist von Walda zum Pöttmeser Ortsteil Schorn mit einer Länge von knapp 1,4 Kilometern.