So wehren sich die Bürger gegen die geplanten Funkmasten in Ehekirchen

Plus Im Bereich Dinkelshausen und Hollenbach sollen zwei neue Funkmasten gebaut werden. Nun hat sich eine Initiative gegen das Vorhaben gegründet - und deren Mitgliedern wehren sich.

Von Katrin Kretzmann

Bevor sich die Ehekirchener Verwaltung in die Weihnachtspause verabschiedete, stand noch eine Bürgerversammlung im Kalender. In Dinkelshausen resümierte Bürgermeister Günter Gamisch das vergangene Jahr, präsentierte Zahlen, Daten und Fakten und kam auch auf ein Thema zu sprechen, das nach wie vor die Gemüter erhitzt: Funkmasten. Zwei sollen im Bereich Hollenbach und Dinkelshausen gebaut werden - und nun hat sich eine Initiative dagegen gegründet.

Die Mobilfunkversorgung im ländlichen Raum soll verbessert, weiße Flecken ausgemerzt werden. Auch in Ehekirchen gibt es Lücken. Zwei neue Funkmasten in den beiden Ortsteilen sollen Abhilfe schaffen. Vor genau einem Jahr war Michael Hofbauer vom Berliner Unternehmen Novec, ein unabhängiger Bauer von Mobilfunkmasten, zu Gast im Gemeinderat, um erste Infos zum Thema zu präsentieren. Von diesem Unternehmen war im Dezember 2023 eine Suchkreisanfrage für die Bereiche Dinkelshausen und Hollenbach bei der Kommune eingegangen. Der Radius erstreckt sich dabei über etwa 2,5 Kilometer, in dem alle Anbieter auf den Mast zugreifen könnten. Der Wunsch der Firma: Die Gemeinde möge sich an der Standortsuche beteiligen und potenzielle Flächen vorschlagen. Und diesem Wunsch kam die Kommune nach.

