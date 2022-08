Spiel mit dem Feuer: Zwölfjähriger setzt Garage in Brand

Ein Zwölfjähriger hat in Ehekirchen durch sein unbedachtes Verhalten ein Feuer in einer Garage verursacht.

In der Wallertshofener Straße in Ehekirchen hat ein Zwölfjähriger mit Feuer gespielt. Das teilte die Polizei mit. Am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr stellten Anwohner der Wallertshofener Straße in der Garage eines Nachbarn ein offenes, loderndes Feuer fest.

Zusammen mit einem zufällig vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer begann der Anwohner die Garage des Nachbarn zu räumen und das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen. Das Feuer konnte durch die Ersthelfer vollständig gelöscht werden. Dabei erlitt ein 46-jähriger Mann aus Ehekirchen eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Neuburg gebracht.

Zwölfjähriger setzt Garage in Ehekirchen in Brand

Im angrenzenden Wohnhaus befand sich ein zwölfjähriger Junge, welcher sich zu diesem Zeitpunkt alleine dort aufhielt. Dieser räumte gegenüber der Polizei ein, dass er kurz vor dem Entstehen des Brandes in der Garage ein Papier angezündet hatte, das jedoch seiner Meinung nach nicht mehr brannte, als er in das Haus ging.

Durch den Brand wurden die Elektroinstallation der Garage sowie dort gelagerte Gegenstände in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden liegt schätzungsweise bei circa 1000 Euro. (AZ)