Bauunternehmer und Motor der Gemeinde Ehekirchen: Paul Ettenreich ist tot

Als Bauunternehmer, Gemeinderat und Mitglied in zahlreichen Vereinen hat er das Bild der Gemeinde Ehekirchen entscheidend mitgeprägt. In der vergangenen Woche ist Paul Ettenreich im Alter von 89 Jahren nach längerer Krankheit verstorben. Nur wenige Tage später folgte ihm seine Ehefrau Gerlinde (85). Beide wurden nun am gestrigen Dienstag unter großer Anteilnahme der Bevölkerung in Ehekirchen zu Grabe getragen.

30 Jahre lang saß Paul Ettenreich im Gemeinderat von Ehekirchen

Paul Ettenreich sei ein verdienter und gradliniger Mensch gewesen, würdigte Bürgermeister Günter Gamisch den Gründer des Bauunternehmens, das seit 1952 zu den führenden Anbietern von Baumeisterarbeiten in der Mitte Oberbayerns zählt. Inzwischen führt Sohn Franz Georg Ettenreich die Geschicke der Firma. Außerdem saß Paul Ettenreich sage und schreibe 30 Jahre lang von 1966 bis 1996 im Ehekirchener Gemeinderat, zuletzt für die Freien Wähler, die ihm dafür 2002 die Ehrennadel der Partei in Gold verliehen. Von 1978 bis 1984 gehörte er dem Wasserzweckverbandes der Burgheimer Gruppe und von 1984 bis 1996 dem Schulverband Ehekirchen an. Für seinen Einsatz um die kommunale Selbstverwaltung erhielt Ettenreich 1996 die „Patrona Bavariae-Medaille“ von Ministerpräsident Edmund Stoiber. Vor allem die Gebietsreform in den Jahren 1972 bis 1978 sei eine der größten Herausforderungen für die kommunale Familie gewesen, erinnerte Gamisch. „Dabei hat sich Paul Ettenreich mit seiner großen Erfahrung und seinen stets klaren Worten besonders hervorgetan. Er war ein hervorragender Kommunalpolitiker.“

Besonders am Herzen lag dem Verstorbenen das Wohl der Ehekirchener Vereine. Deshalb war Ettenreich lange Jahre unter anderem Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr, dem Gewerbeverband, dem Familienhilfeverein, der Blaskapelle, dem FC Ehekirchen sowie dem Burschenverein, wo er zeitweilig die Theatergruppe leitete. Im Kirchenchor ging er gerne und regelmäßig seinen musikalischen Neigungen nach.