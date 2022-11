Unbekannte stehlen Werkzeuge von einer Baustelle in Ehekirchen

Die gestohlene Kettensäge und der motorbetriebene Trennschleifer lagen in einem Baustellencontainer in Ehekirchen.

Am Donnerstag haben Unbekannte auf einer Baustelle an der Neuburger Straße in Ehekirchen eine Kettensäge sowie einen motorbetriebenen Trennschleifer entwendet. Die Tat muss sich laut Polizei irgendwann im Laufe des Tages ereignet haben. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu einem Baustellencontainer, in welchem die beiden Werkzeuge gelagert waren. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)