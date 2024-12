Unbekannte versuchen in Ehekirchen in Wintergarten einzubrechen

Ein Unbekannter hat versucht, in einen Wintergarten in Ehekirchen einzubrechen. Das teilte die Polizei mit. Einen Schaden von etwa 500 Euro verursachte der Täter „Am Kaltenbrunnen“ in Ehekirchen beim Versuch in den Wintergarten einzubrechen.

Einbruchsversuch in Wintergarten in Ehekirchen gescheitert

Zutritt zum Gebäude konnte sich der Täter nicht verschaffen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Mittwoch, 4. Dezember, und Freitag, 6. Dezember. Zeugenhinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, erbittet die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)