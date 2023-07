Unbekannter geht in Ehekirchen mit Zaunlatte auf Jugendliche los

Weil er sich über zu laute Musik von Jugendlichen ärgert, geht ein Unbekannter mit der Zaunlatte auf sie los. Dabei wird eine Person verletzt.

Mit einer Zaunlatte ist am Dienstagabend ein bisher unbekannter Mann auf Jugendliche in Ehekirchen losgegangen. Ein 21-jähriger Mann wurde dabei am Rücke und Bauch verletzt. Jetzt ermittelt die Polizei Neuburg.

Gegen 21 Uhr saß laut Polizeibericht eine Gruppe junger Leute in der Nähe eines Discounters im Freien und hörten Musik. Plötzlich kam der bislang unbekannte Mann hinzu, der eine Zaunlatte dabei hatte und sich lautstark über die Musik aufregte. Anschließend ging er mit der Zaunlatte auf die Jugendlichen los.

Unbekannter geht mit Zaunlatte auf Jugendliche los: Täter wird auf etwa 50 Jahre geschätzt

Dabei wurde auch der 21-Jährige aus Ehekirchen leicht am Rücken und am Bauch verletzt. Im Anschluss flüchtete der etwa 50 Jahre alte Mann in ein angrenzendes Wohngebiet. Die Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Neuburg/Do. unter Tel. 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen.