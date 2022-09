Unbekannter lässt in Ehekirchen Luft aus Autoreifen ab

Ein Unbekannter hat in Ehekirchen die Luft aus zwei Autoreifen abgelassen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 2 Uhr und 7.30 Uhr, die Luft zweier Reifen eines geparkten Autos in der Hauptstraße in Ehekirchen abgelassen. Einer der Reifen wurde hierbei laut Polizei beschädigt und muss ausgetauscht werden.

Ehekirchen: Luft aus Autoreifen gelassen

Zudem entwendete der Unbekannte die Ventilkappen der beiden angegangenen Reifen. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0.