Radfahrerin stürzt in Ehekirchen und muss ins Krankenhaus

Pedelec-Fahrerin fährt in Ehekirchen auf ein anderes Fahrrad auf und stürzt. Sie muss im Krankenhaus Schrobenhausen behandelt werden.

Am Montagnachmittag ist es in Ehekirchen zu einem Unfall mit zwei Radfahrerinnen gekommen. Laut Polizei fuhren die zwei Frauen auf der Kreisstraße in Richtung Walda und wollten die Ehekirchener Straße überqueren. Verkehrsbedingt musste die vorausfahrende Radfahrerin anhalten. Dies bemerkte die nachfolgende Pedelec-Fahrerin zu spät, fuhr auf das Fahrrad ihrer Bekannten auf und stürzte. Ihre Verletzungen wurden anschließend im Krankenhaus Schrobenhausen ambulant behandelt. Ob ein Schaden an den Fahrrädern entstanden ist, muss noch geklärt werden, so die Polizei. (nr)