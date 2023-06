Rehkitze bei Wiesenmahd getötet: Polizei erlöst schwer verletztes Tier

Plus Zwei Jungrehe werden bei der Wiesenmahd bei Walda getötet. Die Beamten ermitteln wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Die Polizei ermittelt nach einem Zwischenfall mit einem verletzten Rehkitz. Eine Polizeistreife war Freitagmorgen in eine frisch gemähte Wiese bei Walda/ Ehekirchen gerufen worden. Die Polizisten erlösten das Jungreh, das drei Beine verloren hatte, mit einem Pistolenschuss. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass in der Sache ermittelt werde.

In einer nicht weit entfernten Nachbarswiese hatten Freitagfrüh sechs Jäger und Helfer mit einer Drohne nach Rehkitzen gesucht. Wegen einer aufgeregten Rehgeiß schauten sie auch in der anderen Wiese nach. „Wir fanden zwei Kitze, eines war tot und das andere schwer verletzt“, berichtete Drohnenpilot Manfred Oppenheimer. Er verständigte die Polizeiinspektion Neuburg, die eine Streife schickte.