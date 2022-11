Faschingsclub „Euphoria“ Weidorf verzichtet auf ein neues Prinzenpaar

Der Weidorfer Verein will auf Nummer sicher gehen und niemanden vertrösten müssen, sollte der Fasching doch wieder abgesagt werden.

Nach der zweijährigen Corona-Pause startet der Faschingsclub „Euphoria“ Weidorf zwar mit insgesamt fünf Gruppen (kleiner und großer Hofstaat) in die kommende Faschingssaison. Allerdings verzichten die Weidorfer auf ein neues Prinzenpaar.

Der Verein startet mit den gewohnten Veranstaltungen in die neue Saison, hat sich aber wegen Corona zur Vorsicht entschieden. „Es wäre schade, wenn der Fasching wieder abgesagt würde und man ein Paar vertrösten müsste. Dafür starten wir in die nächste Faschingssaison wieder in gewohnter Form und mit voller Power“, argumentiert Präsidentin Bettina Stegmair.

Der Weidorfer Faschingsclub "Euphoria" verzichtet auf ein neues Prinzenpaar

Am 11.11. bis zum Faschingsdienstag übernehmen die Narren das Regiment in der sogenannten „fünften Jahreszeit“. Auch im Ehekirchener Rathaus stellt sich der Weidorfer Faschingsclub „Euphoria“ ab 18 Uhr der Öffentlichkeit vor. Präsidentin Bettina Stegmair, die kleine und die große Garde, der Elferrat und Hofmarschall Paul Bauer werden erwartet, um von Bürgermeister Günter Gamisch symbolisch den Rathausschlüssel zu erhalten.

Zahlreiche Trainingseinheiten liegen hinter den Aktiven des Faschingsclubs. Nach der zweijährigen Corona-Pause freuen sie sich umso mehr auf den 5. Januar 2023. An diesem Tag findet der Krönungsball in der Gastwirtschaft Brummer in Reicherstein statt. Weitere Veranstaltungen sind die Gardetreffen der Erwachsenen am 14. Januar und der Jugend am 15. Januar beim Daferner in Schönesberg. Auch den Hausball am 11. Februar beim Brummer in Reicherstein und den Faschingsumzug am 18. Februar in Weidorf wird es wieder geben. (bed)

