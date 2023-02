Ehekirchen-Weidorf

vor 49 Min.

Faschingsumzug: Beste Stimmung und prächtige Kostüme in Weidorf

Plus "Euphoria" begeisterte wieder einmal mit dem Faschingsumzug in Weidorf. Rund 3500 Zuschauer bestaunten die 46 teilnehmenden Gruppen im langen Gaudiwurm.

Von Doris Bednarz Artikel anhören Shape

Ganz Weidorf lag am Samstag in den Händen von Faschingsbegeisterten. Bereits zum siebten Mal seit 2008 verwandelte sich der kleine Ort bei Ehekirchen beim Faschingsumzug in eine Narrenhochburg. Zwei Stunden lang rollte der Gaudiwurm, der sich bei der Raiffeisen-Lagerhalle in Bewegung setzte, durch das Dorf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen