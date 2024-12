Verein zur Familienhilfe: Das soziale Gesicht Ehekirchens

Der Stolz ist Ehekirchens Bürgermeister Günter Gamisch und Gabriele Huber anzusehen. Wenn sie über den Verein zur Familienhilfe sprechen, spürt man schnell, dass es hier um eine Herzensangelegenheit für die beiden geht. Gamisch ist Vorsitzender des Vereins, Huber agiert als Verantwortliche und Organisatorin. Mit dem Verein führen sie eine alte Tradition weiter, die sich mittlerweile in ein großes soziales Netzwerk verwandelt hat. Denn obwohl der Verein in Ehekirchen vor allem für die Mittagsbetreuung von Schulkindern und die Maxi-Gruppe als Alternative zur Kinderkrippe, bekannt ist, ist die Kinderbetreuung nur ein kleiner Teil der sozialen und karitativen Arbeit, die er in der Gemeinde leistet.

