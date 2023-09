Wie viel Zuschuss braucht der FC Ehekirchen?

Plus Der Fußballverein erhält für einen größeren Ballfangzaun von der Gemeinde eine finanzielle Unterstützung. Ein Gemeinderat sah jedoch den Bogen überspannt.

Der FC Ehekirchen pachtet das kommunale Sportgelände für weitere 25 Jahre. Den neuen Nutzungsvertrag schließt die Gemeinde Ehekirchen mit dem Verein ab, gültig ist er ab 1. Oktober diesen Jahres und endet am 31. Dezember 2048. Der alte Vertrag war 2020 ausgelaufen, ein gültiger Pachtvertrag mit einer Laufzeit von mindestens 25 Jahren wird für die Förderung durch den BLSV (Bayerischer Landes-Sportverband) benötigt.

Der FCE hatte auch gleich noch einen Förderantrag. Eigentlich sollte der Ballfangzaun hinter dem nördlichen Tor erst im nächsten Jahr verlängert und erhöht werden sollen. Doch da sich in letzter Zeit Schäden an Jalousien und Fenstern beim Nachbarn gehäuft hatten, sah sich der Verein gezwungen, die Maßnahme vorzuziehen und beantragte, den Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde folgend, einen 30-prozentigen Zuschuss zu Materialkosten und etwaig anfallenden Fachfirmenleistungen. Die Materialkosten werden auf rund 7500 Euro veranschlagt, die Kommune bewilligte einstimmig 2250 Euro.