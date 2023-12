Wildunfall mit Reh in Ehekirchen nicht rechtzeitig gemeldet

Ein Lkw-Fahrer ist am Sonntag mit einem Reh zusammengestoßen. Das Tier verendete, der Fahrer meldete den Unfall der Polizei zu spät

Bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw ist am Sonntagmorgen ein Reh getötet worden. Der Fahrer meldete den Wildunfall in Ehekirchen erst vier Stunden später der Polizei, wie die Behörde am Montag mitteilte. Das sei zu spät. Die verspätete Meldung ist nach dem bayerischen Jagdgesetz eine Ordnungswidrigkeit. Die Polizei weist darauf hin, dass Unfälle mit angefahrenem oder getötetem Schalenwild unverzüglich dem Revierinhaber oder der Polizei zu melden sind. Zum Schalenwild zählen unter anderem Rehwild und Schwarzwild. (AZ)