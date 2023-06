Zwei Fahrräder im Gesamtwert von 1500 Euro in Ehekirchen gestohlen

Während eines Schützenfest in Hollenbach werden zwei Fahrräder trotz der Sicherung mit einem Schloss gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Fahrräder zweier junger Männer sind Samstagnacht trotz Sicherung mit einem Fahrradschloss entwendet worden. Das teilte die Polizei mit. Die Männer hatten ihre Räder gegen 21 Uhr am Fahrradstellplatz des Schützenfestes in Hollenbach abgestellt. Sie versperrten diese mit einem Schloss. Als sie sich morgens gegen 2.45 Uhr auf den Rückweg machen wollten, mussten sie feststellen, dass die Räder samt Schloss entwendet wurden.

Es handelt sich hierbei um ein Damenrad Pedelec, der Marke "Pegasus" in schwarz-weiß mit blauen Applikationen, sowie um ein Damenrad der Marke "BMW" in weiß. Der Wert beider Räder beträgt zusammen etwa 1500 Euro. Der Abstellplatz liegt an der Staatsstraße 2050. Die Polizei Neuburg bittet um mögliche Hinweise unter der Telefonnummer 08431/ 67110. (AZ)