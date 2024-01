16-Jähriger betrunken auf dem Mofa erwischt

Die Polizei hat einen Jugendlichen betrunken am Steuer eines Mofas erwischt. Das hat nun Folgen.

Ein 16-Jähriger aus Ehekirchen ist in der Nacht auf Samstag angetrunken auf seinem Mofa erwischt worden. Gegen Mitternacht hatte ihn die Polizei bei einer Verkehrskontrolle angehalten. Die Beamten stellten fest, dass der junge Mann angetrunken war. Bei einem Atemtest zeigte es 0,22 Promille an. Der Jugendliche musste das Mofa stehen lassen. Der Schlüssel des Mofas wurde an den Erziehungsberechtigten übergeben. (AZ)

Lesen Sie dazu auch