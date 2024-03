Polizei stoppt in Ehekirchen zwei betrunkene Autofahrer

Bei nächtlichen Kontrollen gehen den Polizeibeamten aus Neuburg zwei betrunkene Autofahrer ins Netz. Sie müssen ihre Wagen stehenlassen.

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Neuburg konnte am Sonntag gegen 3 Uhr morgens ein betrunkener Autofahrer angehalten werden. Der 23-jährige Fahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen war mit seinem Fahrzeug in Ehekirchen unterwegs und den Beamten aufgefallen. Bei der Kontrolle war eine deutliche Fahne zu bemerken. Der Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,14 Promille. Die Fahrt war damit zu Ende und der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Fahrer muss mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

Ein weiterer alkoholisierter Fahrer war gegen 23 Uhr in Ehekirchen angehalten und kontrolliert worden. Auch hier konnten die Beamten Alkoholgeruch beim 20-jährigen Fahrzeugführer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen feststellen. Der durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von 0,56 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der Fahrer muss mit einem Bußgeld sowie mit einem Fahrverbot rechnen. (AZ)

