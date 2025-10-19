„Ein weites Herz“: Eichstätt verabschiedet sich von Mutter Franziska Kloos

Mit großer Anteilnahme haben die Diözese und die Stadt Eichstätt am Freitag Abschied genommen von Altäbtissin Mutter Franziska Kloos. In den frühen Morgenstunden des 10. Oktober war sie im Alter von 84 Jahren verstorben. Hunderte Gläubige, Verwandte, Weggefährtinnen und Weggefährten füllten die Klosterkirche St. Walburg. „Sie erwiesen einer Frau die letzte Ehre, die über Jahrzehnte das geistliche und gesellschaftliche Leben der Stadt geprägt hat – mit Herzenswärme, Humor und unerschütterlichem Gottvertrauen“, heißt es in einer Mitteilung des Bistums.

Die Fröhlichkeit und Lebenslust von Franziska Kloos wurde gewürdigt

Das Requiem feierte Abt Markus Eller, Abt des Klosters Scheyern und Abtpräses der Bayerischen Benediktinerkongregation, gemeinsam mit zehn Konzelebranten. Auch der frühere Bischof Gregor Maria Hanke und Altäbtissin Sr. Hildegard Dubnick nahmen an der Feier teil.

In seiner Predigt würdigte Abt Barnabas Bögle von der Benediktinerabtei Ettal Mutter Franziska als eine Frau, die ihr Leben ganz an Jesus ausgerichtet habe. „Wer ihr begegnet ist, dem wird ihr unverwüstlicher Glauben, ihr weites Herz, ihr ansteckendes Lachen und ihr bescheidener Humor in Erinnerung bleiben.“ Sie verstand sich als Dienerin, die sich um den äußeren und inneren Aufbau des Klosters gekümmert habe.

In seiner Ansprache erinnerte Diözesanadministrator Alfred Rottler an die vielen Begegnungen mit der lebenslustigen Ordensfrau: „Schon von weitem rief sie mir über den Klosterhof zu: „Wie geht es Ihnen?“ – und wenn ich etwas launig antwortete, lachte sie herzlich. Ein Lachen, das aus dem Inneren kam, getragen von ihrem frohen Glauben.“ Sie habe St. Walburg mit fester Hand geführt, aber mit einem offenen Herzen – bodenständig, klug und von tiefer Frömmigkeit. „Dafür sind wir ihr zutiefst dankbar.“

Franziska Kloos hat St. Walburg in Eichstätt mehr als 30 Jahre lang geleitet

Auch Oberbürgermeister Josef Grienberger würdigte die Ehrenbürgerin der Stadt Eichstätt als „große Eichstätterin“ und „lebendigen Teil der Stadtgesellschaft“.

Über drei Jahrzehnte leitete Mutter Franziska Kloos das Benediktinerinnenkloster St. Walburg – eines der ältesten Frauenklöster Deutschlands. In ihrer Amtszeit traten 14 Frauen in die Gemeinschaft ein, sie initiierte Sanierungen, stärkte die Schule St. Walburg und führte die Abtei zurück in den eigenen Besitz. Ihr Wirken blieb nicht auf die Klostermauern beschränkt: Sie war Lehrerin, Pädagogin, Brückenbauerin – und für viele Eichstätterinnen und Eichstätter eine Frau, die mit Herz und Verstand glaubwürdig vorlebte, was christliche Freude bedeutet.

Am Ende des Gottesdienstes wurde Mutter Franziska auf dem Klosterfriedhof beigesetzt – im Kreis ihrer Schwestern und vieler Menschen, die sie begleitet hatte.