Hilfe für Familien nach der Geburt eines Kindes

Nach der Geburt eines Kindes gerät der Alltag einer Familie aus dem gewohnten Rhythmus. In dieser Zeit brauchen die Eltern Zuwendung, Anteilnahme, Ermutigung und oft auch alltagspraktische Unterstützung. Wenn das private Umfeld der Familie vor Ort nicht unter die Arme greifen kann, dann können wellcome-Ehrenamtliche zur Stelle sein und beim Start in den Alltag unterstützen.

Das Projekt „wellcome“ gibt es im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bereits seit 2013

Seit 2013 gibt es das Angebot „wellcome“ über die KoKi-Koordinationsstelle „frühe Kindheit“ im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Ehrenamtliche helfen dabei Familien ganz konkret im Alltag: ein Spaziergang mit dem Baby an der frischen Luft, Spielen mit dem Geschwisterkind oder Unterstützung bei Arztbesuchen. Und das ganz individuell, ein- bis zweimal in der Woche für zwei bis drei Stunden, je nach Bedarf der Familie und dem zeitlichen Freiraum der engagierten Person.

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen engagieren sich aktuell zehn Ehrenamtliche in wellcome- oder ZwergerlZeit-Einsätzen. Anfang des Jahres waren es noch 14. Vier Personen mussten ihr Engagement schweren Herzens aus privaten oder gesundheitlichen Gründen beenden. Die verbliebenen zehn Ehrenamtlichen unterstützen teilweise zwei Familien, sodass 16 Familien im Landkreis regelmäßig zeitlich entlastet werden.

Weil der Bedarf stetig wächst, werden dringend weitere Ehrenamtliche gesucht

Um Eltern mit Kleinkindern auch noch über das erste Lebensjahr hinaus Unterstützung bieten zu können, hat die KoKi im Jahr 2019 ein weiteres Projekt namens „ZwergerlZeit“ ins Leben gerufen. Hier besuchen die ehrenamtlichen Helfer Familien mit Kindern bis zum dritten Lebensjahr. Die Zahl der Familien mit Unterstützungsbedarf im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wächst unterdessen. 13 Familien stehen aktuell auf der wellcome- und ZwergerlZeit-Warteliste.

Daher sucht die KoKi dringend nach neuen Helfern. Willkommen ist, wer Freude am Umgang mit Babys und Kleinkindern hat, zuverlässig und aufgeschlossen ist und ein flexibles Engagement sucht. Wer Interesse hat und mehr über das Ehrenamt bei wellcome und ZwergerlZeit erfahren möchte, kann sich an Alexandra Egerer (Ehrenamtskoordinatorin) unter der Telefonnummer 08431/57191 oder schriftlich an koki@neuburg-schrobenhausen.de wenden.

Wer sich bereits einen ersten Eindruck machen möchte, hat am Montag, 9. Dezember, Gelegenheit dazu. Zwischen 9 Uhr und 13 Uhr lesen die Ehrenamtlichen aus den Projekten wellcome und ZwegerlZeit im Bürgerhaus Neuburg (Richard-Wagner-Str. 6) Geschichten rund um die Adventszeit und Weihnachten vor. Anmeldungen für Eltern mit Kind sind unter www.neuburgschrobenhausen.de/koki möglich. (AZ)