1200 Teilnehmer bei Kundgebung und Mahnfeuer in Eichstätt

In Eichstätt hat eine Kundgebung unzufriedener Bürger stattgefunden. Wer sich beteiligt hat und wie die Aktion ablief.

Am Freitag fand in der Zeit von 16 Uhr bis 22 Uhr eine angemeldete Kundgebung und ein Mahnfeuer unzufriedener Bürger in Eichstätt statt. Die Versammlung startete mit einer Rundfahrt, die am Volksfestplatz beginnend über die Innenstadt in Richtung B13 führte. Es nahmen circa 1000 Fahrzeuge, davon etwa 800 Traktoren und Zugmaschinen, an der Fahrt teil, berichtet die Polizei. Neben erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam es zu kleineren Störungen durch Gegendemonstranten, die jedoch nicht mehr angetroffen werden konnten. Im Anschluss an die Rundfahrt fand eine Kundgebung mit circa 1200 Teilnehmern am Volksfestplatz statt. Aus polizeilicher Sicht kam es im Rahmen der Demonstration zu zwei Verstößen, die strafrechtlich verfolgt werden. (AZ)