16-Jähriger schlägt und beraubt 21-Jährigen

In Eichstätt hat ein 16-Jähriger einen 21-Jährigen niedergeschlagen und ihm Geld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat etwas gesehen?

Am späten Dienstagnachmittag hielt sich ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt auf dem Fuß- und Radweg in der Ingolstädter Straße auf Höhe der Aumühle in Eichstätt auf, als er von einem vorerst unbekannten Täter mit der Faust niedergeschlagen wurde und ein niedriger Bargeldbetrag sowie Zigaretten entwendet wurden.

Im Nachgang konnte der 16-jährige Eichstätter ermittelt werden, wobei Diebesgut sowie Betäubungsmittel bei ihm aufgefunden wurden. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht, berichtet die Polizei. Der Geschädigte erlitt durch den Überfall leichte Verletzungen. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Eichstätt unter der Telefonnummer 08421/9770-0 entgegen. (AZ)

