29-Jähriger spricht Kinder an, jetzt ist er in psychiatrischer Obhut

In den vergangenen Tagen hat ein Eichstätter immer wieder Kinder vor Schulen und am Bahnhof angesprochen. Der Mann ist offenbar psychisch krank.

In den vergangenen Tagen sind bei der Polizei immer wieder Hinweise auf einen Mann eingegangen, der im Bereich Gabrieli-Gymnasium, Grundschule Am Graben und am Bahnhof Kinder und Jugendliche angesprochen haben soll. Der 29-jährige Eichstätter wurde daraufhin laut Polizei mehrfach kontrolliert und auf sein auffälliges Verhalten hingewiesen. Bei diesen Kontrollen haben sich jedoch keine Hinweise auf einen sexuellen Hintergrund ergeben.

Der Kinderansprecher aus Eichstätt befindet sich in ärztlicher Obhut

Da der Mann sein Verhalten allerdings nicht änderte, wurde er durch einen Amtsarzt begutachtet. Aktuell befindet sich der Mann nach Polizeiangaben in ärztlicher Obhut. Es wird geprüft, ob er noch für weitere Fälle verantwortlich ist. "Nach aktuellem Kenntnisstand hat sich der Mann nicht strafbar gemacht", heißt es im Polizeibericht. Die Polizeiinspektion Eichstätt bittet um Hinweise, falls Kinder zuhause von einem solchen Vorfall berichtet haben sollten. (AZ)