5.000 Euro Schaden: Audi A4 auf Eichstätter Parkplatz beschädigt

Als der Besitzer eines Audi A4 auf den Parkplatz, auf dem er zuvor seinen Wagen abgestellt hatte zurückkehrte, musste er einen Schaden feststellen.

Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer stellte seinen Audi A4 am Mittwochabend gegen 18.10 Uhr auf dem Parkplatz der Rewe-Filiale in der Sollnau ab. Als der aus dem Landkreis Eichstätt stammende Fahrer gegen 18.25 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er laut Angaben der Polizei eine Beschädigung an der hinter linken Seite des Fahrzeuges feststellen.

Audi A4 auf Eichstätter Parkplatz beschädigt

Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Eichstätt unter der Telefonnummer 08421/9770-0 entgegen. (AZ)

