57-Jähriger verletzt sich beim Zerlegen einer Säge

In Eichstätt hat sich ein Mann während der Arbeit bei einer Natursteinfirma verletzt. Er war gerade dabei, eine Steinsäge zu zerlegen.

Ein 57-jähriger Arbeiter einer Natursteinfirma hat sich am Dienstag gegen 9 Uhr in Eichstätt beim Zerlegen einer Steinsäge durch einen gelösten Eisenträger verletzt. Er erlitt einen offenen Unterschenkelbruch und musste in das Eichstätter Krankenhaus eingeliefert werden, berichtet die Polizei.