90.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Eine 45-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Eichstätt prallt auf der Jura-Hochstraße frontal mit dem Auto eines 29-Jährigen zusammen. Beide haben Glück im Unglück.

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es Freitagnachmittag gegen 14.40 Uhr auf der Jura-Hochstraße in Eichstätt. Eine 45-Jährige aus dem Landkreis Eichstätt fuhr mit ihrem Auto von Eichstätt kommend in Richtung Buchenhüll. An der Einmündung zur Lüften bog sie nach links ab. Hierbei übersah sie das entgegenkommende Auto eines 29-Jährigen, der ebenfalls aus dem Landkreis Eichstätt stammt. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Autos. Die beiden Fahrzeuglenker wurden nur leicht verletzt und mit dem Rettungswagen, zur weiteren Behandlung, in die Klinik Eichstätt gebracht. Ein angeforderter Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt.

Unfall in Eichstätt: Autos nicht mehr fahrbereit

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den beiden Autos wird auf circa 90.000 Euro beziffert. Die Staatsstraße war während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten für ungefähr 90 Minuten komplett gesperrt. Der Verkehr wurde durch die FFW Eichstätt und FFW Buchenhüll umgeleitet. (AZ)