Altmühltaler-Lamm-Königin gesucht!

Wer wird die neue Altmühltaler-Lamm-Königin? Interessierte junge Frauen können sich jetzt bewerben. Wie das geht und was die Voraussetzungen sind.

Zuletzt war Franziska Lechner im Jahre 2019 als Altmühltaler-Lamm-Königin im Einsatz, 2017/2018 Jana Müller (Foto). Jetzt wird die Krone wieder weitergegeben. Bis 31. März haben junge Frauen ab 18 Jahren Gelegenheit, sich zu bewerben. Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto, einem kurzen Lebenslauf und einer Erläuterung, wieso sie für das Amt Interesse zeigen, können sie per E-Mail an info@naturpark-altmuehltal.de senden.

Die Altmühltaler-Lamm-Königin hat viele öffentliche Auftritte

Die zukünftige Altmühltaler-Lamm-Königin sollte aufgeschlossen sein für neue Erfahrungen, Spaß an öffentlichen Auftritten haben und Begeisterung für die „Altmühltaler Lamm“-Produkte mitbringen. Außerdem ist etwas Vorwissen aus der Landwirtschaft oder der Schäferei von Vorteil. Wichtig ist auch ein Interesse an den Natur- und Kulturlandschaften des Naturparks Altmühltal, denn die Altmühltaler-Lamm-Königin repräsentiert nicht nur die Regionalmarke, sondern ist auch Botschafterin für die traditionelle Schäferkultur im Naturpark Altmühltal, die ein wichtiger Ansatzpunkt des Tourismuskonzepts ist. Die Regentschaft dauert zwei Jahre.

Ihren ersten offiziellen Auftritt hat die neue Altmühltaler-Lamm-Königin am 14./15. Mai beim „Altmühltaler Lamm“-Auftrieb in Mörnsheim. Die „Regentin“ erhält kostenlose Verpflegung bei den Veranstaltungen. Da sie in der gesamten Region und darüber hinaus unterwegs ist, sollten Bewerberinnen über einen Führerschein und ein Auto verfügen. Fahrtkosten werden erstattet. (nr)

Kontakt und Internetadresse: Naturpark Altmühltal, Notre Dame 1, 85072 Eichstätt; Telefon 08421/987614; www.naturpark-altmuehltal.de/lammkoenigin.