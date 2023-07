Altstadtfest: Unbekannte verletzten 21-Jährige

Insgesamt ist das Altstadtfest in Eichstätt laut Polizei friedlich verlaufen. Ein paar Ausnahmen gab es aber doch.

Die Polizeiinspektion Eichstätt berichtet von einem meist friedlichen Altstadtfest. Ein paar Einsätze gab es aber trotzdem: Am Freitag ereignete sich gegen Abend auf dem Residenzplatz ein Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Fahrradfahrer beteiligt war. Der Radfahrer, der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, hatte einen Atemalkoholwert von zwei Promille. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in die Klinik Eichstätt gebracht werden, teilt die Polizei mit. Gegen den Fahrradfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. In diesem Zusammenhang wurde in der Klinik Eichstätt eine Blutentnahme durchgeführt.

Des Weiteren haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag die Kennzeichen von einem Auto entwendet, das unweit des Festgeländes (Seminarweg) abgestellt war. Die unbekannten Täter hinterließen dabei erhebliche Beschädigungen am Fahrzeug. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich umgehend bei der Polizeidienststelle Eichstätt unter Telefon 08421/97 70-0 zu melden.

Altstadtfest in Eichstätt: Zwei Unbekannte greifen Frau an

In der Nacht zum Sonntag kam es zu einem Vorfall, bei dem eine Frau auf der Seminarwiese Opfer einer gefährlichen Körperverletzung wurde. Zwei bisher unbekannte Täter griffen die 21-jährige Frau tätlich an. Die genauen Hintergründe und Motive sind derzeit noch unklar, berichtet die Polizei. Eine Begleitung der Geschädigten wurde beleidigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Personen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können, werden ebenfalls gebeten, sich an die Polizeiinspektion Eichstätt zu wenden.

Gegen 21 Uhr wurde bei einem 51-jährigen Fahrzeugführer aus dem Landkreis Eichstätt eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle in der Römerstraße in Eichstätt durchgeführt. Dabei nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille und bestätigte damit den Verdacht der Polizeibeamten. Dem Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. (AZ)