An der Uni Eichstätt gibt es eine neue Fakultät

Zum Wintersemester startet an der Uni Eichstätt eine neue Fakultät. Sie knüpft an die Religionspädagogik an, im Zentrum stehen die großen gesellschaftlichen Umwälzungen.

Mit der „School of Transformation and Sustainability“ (STS) etabliert die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) zum Wintersemester eine neue Fakultät. Sie sei "mit ihrer innovativen Struktur und Programmatik auf die Herausforderungen der Zeit ausgerichtet", heißt es in einer Mitteilung der Uni.

Die neue Fakultät an der Uni Eichstätt knüpft an die Religionspädagogik an

Die STS knüpft an die bisherige Fakultät für Religionspädagogik/Kirchliche Bildungsarbeit an und wird an beiden Standorten in Eichstätt und Ingolstadt angesiedelt sein. An der STS kooperieren gleichermaßen Forschende und Dozierende aus dem universitären als auch aus dem Hochschulbereich. „Im Sinne einer transformativen Wissenschaft will die neue Fakultät nicht nur in der Lehre, sondern auch durch Forschung und Transfer die tiefgreifenden gesellschaftlichen, politischen, ökologischen und religiösen Veränderungen begleiten“, erklärt Harald Pechlaner als Gründungsdekan der Fakultät. Das Spektrum an Themen in Lehre und Forschung zu Nachhaltigkeit und Transformation reiche von den vorhandenen Kompetenzen aus dem Bereich der Religionspädagogik über Geschichts- und Gesellschaftswissenschaften, Psychologie und Mathematik bis hin zu Wirtschaftswissenschaften.

Die Forschung an der STS werde nach Angaben der Uni bewusst einen projektorientierten Charakter haben. Ein sogenannter „Sounding Board“ fungiert als Bindeglied zu den anderen Fakultäten der KU und gewährleistet als Gremium die Durchlässigkeit zu Forschenden über die STS hinaus. Darüberhinaus wird ein Fellowprogramm als permamente Plattform dienen, um externe Expertise in die Fakultät einzubinden.

Professorin Simone Birkel ist in Eichstätt verantwortlich für ein Zertifikatsstudium

„Das Studienprogramm der STS richtet sich an junge Menschen, die stärker nach dem Sinn und der Wirkung ihres Handels fragen und reflektieren, warum sie überhaupt studieren sollten. Wir wollen Zukunftskompetenzen vermitteln und eröffnen damit Perspektiven sowohl für eine Tätigkeit im kirchlichen Bereich, NGOs, Verbänden und Bildungsstätten im Nachhaltigkeitsbereich als auch darüber hinaus“, schildert Simone Birkel. Die Professorin für Religionspädagogik beschäftigt sich insbesondere mit Fragen von Bildung für Nachhaltige Entwicklung und ist mitverantwortlich für das zum Wintersemester erstmals startende zweisemestrige Zertifikatsstudium „Transformation – Orientierung – Zukunft“.

Ebenfalls zum Wintersemester startet an der STS der digitale Masterstudiengang „Transformation und nachhaltige Lebensraumentwicklung – Tourismus neu gestalten“, den die KU gemeinsam mit der Technischen Hochschule Deggendorf, der Hochschule Kempten sowie der Hochschule München anbietet. Der Master befasst sich mit den großen Krisen unserer Zeit und den Transformationsprozessen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. "Nachhaltige Geschäftsmodelle und Reisestile können einen maßgeblichen Beitrag zu gesellschaftlicher Entwicklung liefern. Der neue Masterstudiengang will die entsprechenden Kompetenzen dafür vermitteln. Innovative Lehre mit einem besonderen Fokus auf forschungorientiertem Transfer bildet eine wichtige Säule hierfür", heißt es in der Mitteilung der Uni. (AZ)

