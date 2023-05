Eichstätt

Aurora vor der Schließung: In Eichstätt gehen die Lichter aus

Aus Osram wurde Ledvance und daraus schließlich Aurora. Nun soll in Eichstätt Schluss sein mit der Lampenproduktion.

Plus Das Aurora-Lichtwerk in Eichstätt steht kurz vor der Schließung. Die Beschäftigten wollen zumindest nicht still abtreten.

Aus einem viele Jahre hell strahlenden Betrieb wird eine dunkle Geschichte in der Eichstätter Unternehmenslandschaft. Für das Aurora-Lichtwerk sind die Tage gezählt. 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von der Schließung betroffen. Sie blicken auf turbulente Jahre zurück, in denen das Werk mehrmals den Eigentümer und damit den Firmennamen änderte.

Für die Beschäftigten des Aurora Werks in Eichstätt trägt die Europäische Union eine Mitschuld, dass das Werk schließen muss. Foto: Manfred Dittenhofer

Aus Osram war Ledvance und dann Aurora geworden. Nun aber scheint es keine Rettung mehr zu geben, nachdem sich zwei potenzielle Investoren vor zwei Wochen zurückgezogen haben. Bei einer Kundegebung, organisiert vom Betriebsrat in Zusammenwirken mit der IG Metall, gingen die Beschäftigten mit der Unternehmensleitung, aber auch mit der Europäischen Union hart ins Gericht.

