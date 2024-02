Auto in Eichstätt zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

In Eichstätt hat ein bislang unbekannter Täter ein Auto zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Wer hat etwas gesehen?

Ein in der Eichendorffstraße in Eichstätt ordnungsgemäß abgestelltes Auto wurde in der Zeit von Samstag, 16 Uhr, und Dienstag, 16.15 Uhr beschädigt. Der Täter zerkratze das Fahrzeug hierbei mit einem unbekannten Gegenstand an den beiden Türen der linken Seite. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt, berichtet die Polizei. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Eichstätt unter der Telefonnummer 08421/9770-0 entgegen. (AZ)

