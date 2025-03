Autofahrer mit über zwei Promille unterwegs

In Eichstätt kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsdelikt infolge von Alkohol. Gegen 18 Uhr ging die Mitteilung über einen alkoholisierten Fahrzeugführer im Stadtgebiet ein. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 43-jähriger Mann aus dem Landkreis Eichstätt daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei der Kontrolle wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Alkotest ergab einen Wert über 2 Promille, berichtet die Polizei. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der 43-jährige Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. (AZ)

