Bei der Sanierung des Eichstätter Doms ist ein Ende in Sicht

Seit dreieinhalb Jahren wird der Dom in Eichstätt erneuert. Das Hauptportal ist fertig. Jetzt steht die Neugestaltung der Altarinsel an. Wann der Dom wieder geöffnet wird.

Mehr als dreieinhalb Jahre sind inzwischen vergangen, seit die umfangreichen Sanierungsarbeiten am 1200 Jahre alten Eichstätter Dom ihren Anfang nahmen. Am 8. April 2019 begannen die Instandsetzungsmaßnahmen, am 1. März 2020 fand der letzte Gottesdienst inklusive einem feierlichen Auszug statt. Damals ging man noch davon aus, dass die Grundsanierung lediglich zwei Jahre dauern würde. Schon bald wurde allerdings deutlich, dass es so schnell nicht gehen würde. Teile der Außenfassade sind nach wie vor eingerüstet und im Inneren des Doms ist ebenfalls noch einiges zu tun. Allerdings gehen die Arbeiten laut Bistum Eichstätt gut voran und ein Ende ist in Sicht. Und auch im Kostenrahmen - das Bistum zahlt fünf Millionen Euro, der Freistaat 12,2 Millionen Euro - wird man voraussichtlich bleiben.

Reinhard Kürzinger ist Domkapitular und Summus Custos. Foto: Dorothee Pfaffel

Erst kürzlich wurde ein wichtiger Bauabschnitt fertig gestellt: das Hauptportal beziehungsweise Nordportal. Das Gerüst dort wurde Ende November - nach fast einem Jahr - abgebaut, die mittelalterliche Figurengruppe ist seitdem wieder sichtbar. Das 1396 datierte, hochgotische Nordportal ist nicht nur wegen seines Figurenreichtums eine Besonderheit, sondern auch wegen der erhaltenen Farbigkeit, die andernorts durch Verwitterung oder bewusste Entfernung verloren ging oder verfälscht wurde. "Es ist eines der bedeutendsten nördlich der Alpen", sagt Reinhard Kürzinger, Domkapitular und Summus Custos des Doms. Der Summus Custos ist für den baulichen Unterhalt und die Ausstattung des Doms verantwortlich. Für ihn ist das Portal eines der "Highlights" des Doms. Die Kosten für das Nordportal betragen etwa 330.000 Euro für Gerüst, Restaurierung, Taubenvergrämung und Sanierung der Holztür.

