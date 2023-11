Bei nasser Fahrbahn überholt: Auto landet im Straßengraben

Ein Überholmanöver auf rutschiger Straße in Eichstätt endete für einen BMW-Fahrer im Straßengraben. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Aufgrund regennasser Fahrbahn ist es am frühen Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall in Eichstätt gekommen. Gegen 2.20 Uhr befuhr ein 27-jähriger Landkreisbewohner die Jura-Hochstraße von Eichstätt kommend in Richtung Buchenhüll. Im zweispurigen Bereich überholte er einen anderen Pkw. Beim Wiedereinordnen auf den rechten Fahrstreifen verlor er aufgrund der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit der rechten Schutzplanke.

Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug über die Gegenfahrbahn geschleudert und kam total beschädigt im Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrer des verunfallten Fahrzeuges wurde nur leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung vor Ort war nicht notwendig. Der nicht mehr fahrbereite BMW musste abgeschleppt werden. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 9000 Euro, so schätzt es die Polizei Eichstätt. (AZ)

