Betrunkener bedroht in Eichstätt Kinder mit einem Hammer

Ein 65-Jähriger fühlte sich in Eichstätt von Lärm spielender Kinder belästigt. Daraufhin griff der Mann zu einem Hammer und bedrohte die Kinder. Die konnten flüchten.

Ein 65-jähriger Mann aus Eichstätt hat Montagabend in einem Übergangswohnheim in Eichstätt mehrere Kinder mit einem Hammer bedroht. Der 65-Jährige fühlte sich gegen 19.40 Uhr offenbar durch spielende Kinder aus dem Nachbargebäude in seiner Ruhe gestört. Statt mit den Kindern zu reden, bewaffnete sich der Mann allerdings laut Polizei mit einem Hammer und bedrohte damit die Kinder.

Die Kinder konnten in die Zimmer ihrer Eltern flüchten

Als sich diese in die Zimmer ihrer Eltern in der Unterkunft flüchteten, schlug der 65-Jährige mit dem Hammer gegen die Zimmertüren. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Die Eltern der Kinder konnten den 65-Jährigen schließlich beruhigen und ihn zusammen mit dem Sicherheitsdienst nach draußen begleiten.

Die Polizei fand den Mann in seiner Wohnung in Eichstätt

Eine alarmierte Polizeistreife konnte den 65-Jährigen kurz darauf in seiner Wohnung antreffen. Der Mann war nach Polizeiangaben sichtlich alkoholisiert. Den Hammer stellten die Beamten sicher. Gegen den 65-Jährigen wird nun wegen Bedrohung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch ermittelt. (nr)