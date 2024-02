Betrunkener Rollerfahrer macht Eichstätt unsicher

In Eichstätt ist Passanten ein Rollerfahrer aufgefallen. Der 22-Jährige legte eine riskante und aggressive Fahrweise an den Tag und das gleich mehrmals.

Durch Passanten erfuhr die Polizei am Dienstagnachmittag von einem Rollerfahrer, der aggressiv und ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer durch die Innenstadt von Eichstätt fuhr.

Gegen 13.10 Uhr fuhr der Rollerfahrer ohne Sturzhelm am Busbahnhof Eichstätt sehr knapp neben mehreren Passanten vorbei. Der Fahrer hatte blonde Haare, war schwarz gekleidet und hatte Badeschlappen an, berichtet die Polizei. Gegen 13.25 Uhr konnte der Roller, besetzt mit Fahrer und Beifahrer, in der Antonistraße festgestellt werden. Beim Anblick des Streifenwagens flüchtete er mit überhöhter Geschwindigkeit über die Ostenstraße in Richtung Innenstadt. Hierbei mussten mehrere Fahrzeuge abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein Anhalten des Rollers war nicht möglich. Aufgrund weiterer Zeugenangaben konnte der Rollerfahrer am Marktplatz angetroffen werden. Der Roller konnte jedoch trotz intensiver Suche nicht aufgefunden werden. Der 22-jährige Eichstätter Fahrer war stark alkoholisiert und stand unter Drogeneinfluss. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Betrunkener Rollerfahrer fällt mehrmals in Eichstätt auf

Gegen 15 Uhr wurde von mehreren Passanten erneut ein Rollerfahrer ohne Sturzhelm und mit aggressiver Fahrweise am Bahnhofplatz mitgeteilt. Laut einer Passantin sei es auch schon fast zu einem Zusammenstoß mit einem älteren Herrn gekommen. Der Rollerfahrer fuhr über den Herzogsteg in Richtung Innenstadt. Der Fahrer konnte kurze Zeit später, erneut ohne Roller, in der Richard-Strauß-Straße gestellt werden. Hierbei handelte es sich um den selben Fahrer wie zuvor. Dieser leugnete allerdings, dass er mit einem Roller gefahren sei. Aufgrund mehrerer Zeugenangaben, konnte er jedoch eindeutig als Fahrer identifiziert werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Außerdem waren noch drogentypische Anzeichen vorhanden. Es wurde eine Blutentnahme in der Klinik Eichstätt veranlasst, teilt die Polizei mit.

Der Roller konnte versteckt im Bereich Seidlkreuz aufgefunden werden. Hierbei wurde festgestellt, dass die angebrachten Versicherungskennzeichen vor ein paar Tagen von einem anderen Roller gestohlen wurden. Da der Verdacht bestand, dass der Motorroller auffrisiert ist, wurde er sichergestellt. Zudem war der 22-jährige nicht im Besitz einer für das Führen des Rollers erforderlichen Fahrererlaubnis. Er muss sich nun wegen mehrerer Straftaten vor der Staatsanwaltschaft Ingolstadt verantworten.

Zeugen, die Angaben zum Rollerfahrer, dem Beifahrer oder dessen Fahrweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eichstätt zu melden unter der Telefonnummer 08421/9770-0. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10