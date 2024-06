Bistum setzt Schulträgerschaft für Eichstätt und Ingolstadt fort

Plus Nach monatelanger Ungewissheit hat das Bistum bekanntgegeben, Träger der Schulzentren in Ingolstadt und Eichstätt zu bleiben. Wie es zu dem Sinneswandel kam.

Es begann mit der Ankündigung eines radikalen Sparkurses. Im März 2023 hat das Bistum Eichstätt seinen „Zukunftsplan: Neu aufbrechen mit dem Bistum Eichstätt“ vorgestellt. Dieser Plan beinhaltete nicht nur die Vision, wie sich die katholische Kirche im Bistum entwickeln sollte, sondern auch eine Reihe von strukturellen Veränderungen und Sparmaßnahmen. Dazu gehörte auch die Abgabe der Trägerschaft der Schulen. Nun hat das Bistum überraschend verkündet, dass man die Trägerschaft doch weiterführen werde.

"Das Bistum Eichstätt wird weiterhin Schulträger für die Schulzentren Eichstätt-Rebdorf und Ingolstadt bleiben", heißt es seitens des Bistums Eichstätt. Generalvikar Michael Alberter erklärt auf Nachfrage: "Im vergangenen Jahr haben sich die Bischöfe von Eichstätt und Augsburg eingesetzt, dass die Förderung des Betriebs der privaten Schulen in Bayern vom Freistaat angehoben wird. Diese Erhöhung der Förderung ist umgesetzt worden, so dass wir die Schulen ohne Verlust führen können."