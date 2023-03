Das Bistum Eichstätt will sich von fünf Schulen trennen

Das Bistum Eichstätt muss sparen. Deshalb will es sich von fünf kirchlichen Schulen trennen und seine Verwaltung verschlanken.

Dem Bistum Eichstätt brechen die Einnahmen weg, seit 2020 macht die Diözese Verlust. "Die finanziellen Folgen der anhaltenden Kirchenkrise treffen unser Bistum mit einer Wucht, die wir in diesem Ausmaß nicht erwartet haben", sagt Amtschef Thomas Schäfers. Am Donnerstag wurde nun ein Zukunftsplan veröffentlicht, der aufzeigt, wie die Verantwortlichen mit dieser Situation umgehen wollen und wo der Rotstift angesetzt werden soll. So ist unter anderem vorgesehen, sich von fünf kirchlichen Schulen zu trennen.

In der Verwaltung des Bistums Eichstätt sollen Stellen abgebaut werden

Auch die Verwaltung steht im Fokus, sie soll deutlich verschlankt werden. Ebenso werden die Pfarreien vor Ort die Einsparungen zu spüren bekommen. Allein mit der Zusammenlegung von Pfarreien will die Kirche eineinhalb Millionen Euro einsparen. Gestärkt werden sollen hingegen die Kindertageseinrichtungen, deshalb bleibt das Bistum auch weiterhin Träger der Maria-Ward-Fachakademie, an der Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet werden.

Die Schulzentren Gnadenthal und Rebdorf will die Kirche abgeben

Wie es in dem Papier heißt, wird das Bistum allerdings seine Trägerschaft für die beiden Schulzentren Gnadenthal in Ingolstadt (Realschule und Gymnasium) und Eichstätt-Rebdorf (zwei Realschulen) sowie für die Mädchenrealschule in Abenberg (Kreis Roth) aufgeben. "Das Bistum bemüht sich, neue und passende Träger für die Schulen zu finden, um einen reibungslosen Übergang für die Schulgemeinschaften zu ermöglichen", heißt es in einer Pressemitteilung. Die Planungen des Bistums bedeuten außerdem das Aus für den Willibaldsverlag und die zugehörige Buchhandlung in Eichstätt. Auch die Kirchenzeitung wird es nicht mehr geben. Stattdessen will sich das Bistum mehr auf digitale Angebote konzentrieren.

Neuerungen gibt es für die Priester der Diözese: Sie sollen sich künftig selbst an ihrer Altersvorsorge beteiligen. Ein Umzug steht dem Zukunftspapier zufolge für das Bischöfliche Ordinariat und das Bischofshaus an. Sie sollen im Gebäude der ehemaligen Maria-Ward-Schule untergebracht werden, wovon sich die Verantwortlichen eine Einsparung von rund einer halben Million Euro pro Jahr versprechen. Generell will das Bistum verstärkt eigene Immobilien nutzen und weniger anmieten.

"Der vorliegende Plan ist nur ein erster Schritt, weil sich der Wandel der Gesellschaft weiter fortsetzen wird", ist sich Generalvikar Michael Alberter sicher.

