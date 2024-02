Bluttat in Eichstätt: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen Mordes

Im Juni hat ein 24-Jähriger einen 35-Jährigen in Eichstätt niedergestochen. Der Mann erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sind abgeschlossen.

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat gegen einen 25-Jährigen aus dem Landkreis Eichstätt Anklage wegen des Verdachts des Mordes erhoben. Der Mann steht nach den Ermittlungsergebnissen der Staatsanwaltschaft im Verdacht, "aus niedrigen Beweggründen den Lebensgefährten seiner Halbschwester (...) mit einem Messer tödlich verletzt zu haben". Dies teilt der Leitende Oberstaatsanwalt Nicolas Kaczynski auf Nachfrage mit. Nun müsse das Landgericht Ingolstadt über die Zulassung der Klage und die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden.

Die Tat, um die es geht, ereignete sich am 19. Juni des vergangenen Jahres im Westen der Stadt Eichstätt. Der Beschuldigte war nach Angaben der Polizei an diesem Tag gegen 16 Uhr mit einem 35-jährigen Bekannten, ebenfalls aus dem Landkreis Eichstätt, in Streit geraten. Der Jüngere verletzte den Älteren mit einer Stichwaffe. Trotz Erster-Hilfe-Maßnahmen starb der Mann später im Krankenhaus.

Mann in Eichstätt niedergestochen: Der Beschuldigte flüchtete nach der Tat, stellte sich aber dann

Gerüchten zufolge soll der Stich den 35-Jährigen mitten ins Herz getroffen haben. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte einige Tage nach der Tat auf Nachfrage, dass es sich tatsächlich um einen einzelnen Stich gehandelt habe, der zum Tod geführt hatte. Welches Organ verletzt worden war, verriet sie aber nicht.

Der damals 24-Jährige flüchtete zunächst vom Tatort, konnte aber nach einer umfangreichen Fahndung der Polizei inklusive Hubschrauber im Stadtgebiet Eichstätt gefasst werden. Polizisten konnten den Mann widerstandslos festnehmen, nachdem er sich selbständig bei der Polizei gemeldet und seinen Standort bekanntgegeben hatte. Ein Richter erließ zunächst Haftbefehl wegen Verdachts des Totschlags.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und eine Obduktion der Leiche wurde angeordnet. Die Tatwaffe wurde damals nicht gefunden. Ob sie mittlerweile aufgetaucht ist, dazu wollte sich die Staatsanwaltschaft nicht äußern.