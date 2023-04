Brisanter Fund: Pächter einer Polizei-Cafeteria wird mit Pistole erwischt

Die Polizei hat am Montagnacht in Eichstätt zwei Männer mit Pistolen aufgegriffen. Das Brisante: Einer ist der Pächter einer Cafeteria auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei.

Zwei Männer waren am Montagnacht gegen 1 Uhr zu Fuß in der Innenstadt von Eichstätt unterwegs und verhielten sich derart auffällig, dass einer Zivilstreife der Polizei das alles äußerst seltsam vorkam. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass die Polizisten das richtige Gespür hatten: Die Männer hatten eine Pistole samt Munition mit dabei. Das Brisante: Einer von ihnen, ein 44-Jähriger, ist seit mehreren Jahren Pächter einer Cafeteria, die sich auf dem Gelände der Eichstätter Bereitschaftspolizei befindet.

In Eichstätt und Pietenfeld wurden Wohn- und Geschäftsräume durchsucht

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, befand sich in der Sporttasche des 44-Jährigen nicht nur die Waffe, sondern auch ein Geldbetrag in vierstelliger Höhe. Da weder der Mann noch sein 24-jähriger Begleiter einen entsprechenden Waffenschein vorweisen konnten, wurden beide festgenommen. Im Anschluss durchsuchte die Polizei noch in der Nacht mehrere Wohn- und Geschäftsräume in Eichstätt und Pietenfeld. Dabei entdeckten die Beamten in einem Lagerraum in Pietenfeld eine weitere scharfe Pistole sowie Munition.

Zu den durchsuchten Objekten gehörte laut Polizei auch eine Cafeteria auf dem Gelände der Eichstätter Bereitschaftspolizei, die der 44-Jährige gepachtet hatte. Dort wurde aber nichts Verdächtiges gefunden, heißt es seitens der Polizei.

Gegen die beiden Männer wurde ein Haftbefehl wegen des Besitzes halbautomatischer Schusswaffen beantragt. Inzwischen sitzen sie in Untersuchungshaft.

Die Pistolen stammen nicht aus den Beständen der bayerischen Polizei

Die Kripo Ingolstadt will jetzt vor allen Dingen wissen, woher die beiden Männer die Waffen hatten und ob es womöglich Abnehmer für die Pistolen gegeben hat. Fest steht, dass es keine Pistolen aus Beständen der bayerischen Polizei waren. Denn das entsprechende Fabrikat wird in Bayern nicht verwendet.

Das Präsidium der Bayerischen Bereitschaftspolizei will jetzt so schnell wie möglich den Pachtvertrag für die Cafeteria aufheben. (AZ)